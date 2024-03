Cava, screening gratuiti per la psoriasi il 13 Marzo

di Antonio Jr. Orrico

A Cava de’ Tirreni le visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili dedicate a chi soffre di malattia psoriasica nell’ambito della Campagna di screening sulla psoriasi “Psoriasi? Affrontiamola insieme”.

La Campagna di screening “Psoriasi? Affrontiamola insieme”, promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia.

Le visite si svolgeranno Mercoledì 13 Marzo presso l’U.O.C. di Dermatologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, dell’A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretta dalla Professoressa Serena Lembo e dal Dottor Carlo Marino.

“Oggi – afferma la Professoressa Serena Lembo – le armi a disposizione contro la psoriasi ci consentono di gestire i nostri pazienti in maniera molto soddisfacente. La consapevolezza della cronicità della patologia incontra l’efficacia e l’ottima tollerabilità delle cure più innovative.”