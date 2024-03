Imballaggi, nuovo regolamento Ue: accordo raggiunto

di Rita Milione

Il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto l”accordo per il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Si dovrà dire addio agli imballaggi di plastica monouso, tra questi ci sono le mono-porzioni di salse (o panna, zucchero, condimenti) che si usano in bar e ristoranti, o i piccoli flaconi di shampoo e bagnoschiuma offerti negli alberghi. Non si parla comunque di cambiamenti immediati, infatti le nuove regole dovrebbero entrare pienamente in vigore nel 2030, e poi essere verificate dopo tre anni.

Spariranno i contenitori di plastica per la frutta verdura fresca non trasformata (quindi l’insalata già tagliata è esclusa), per le dosi sotto il chilo e mezzo. Vietate le borse di plastica molto leggere, a parte quando servono per motivi igienici o per prendere gli alimenti sfusi.

Un’altra novità riguarderà il cibo d’asporto e il take away: non saranno vietati gli imballaggi, ma quando il regolamento sarà in vigore, le imprese che fanno asporto dovranno dare ai clienti anche l’opzione di usare i propri contenitori portati da casa, sia per le bevande che per i cibi, e non ci potranno essere costi aggiuntivi.

L’eurodeputata del Partito democratico Patrizia Toia ha riassunto così le novità: “Salvi i cartoni del latte, salvi gli imballaggi monouso in plastica compostabile. Salvi anche quelli in plastica per frutta e verdura sotto al chilo e mezzo, se necessari per evitare perdita di peso, acqua e turgore. Salve le bottiglie di vino e di altre bevande, deperibili e alcoliche”.