Cesare Cremonini dirigerà un film su Lucio Dalla. L’annuncio arriva dallo stesso cantautore bolognese. La notizia sui suoi profili Social

Cesare Cremonini è instancabile. Mentre è ancora impegnato nella scrittura del suo nuovo album, già guarda al tour negli stadi 2022. Non solo, trova anche il tempo per girare un film sul grande Lucio Dalla. A dare la notizia lo stesso cantautore bolognese con un post sui Social.

Il soggetto del film

Il soggetto del film dedicato a Lucio Dalla è appunto di Cesare Cremonini e sua sarà anche la regia della pellicola. Il progetto è prodotto da Tenderstories e Papaya Records, una co-produzione studiata a tavolini. “Sono felice e onorato per questa fiducia e per la possibilità di omaggiare una tra le figure più importanti della storia della musica italiana” scrive su Instagram Cremonini.

Il progetto come già detto avrà un co-produzione tutta made in Emilia-Romagna. Da un lato la Tenderstories di Moreno Zani, dall’altro la Papaya Records di Filippo Valsecchi. E se già questo non valesse come marchio di garanzia, aggiungiamo che il film su Lucio Dalla verrà interamente girato a Bologna.

A proposito della pellicola, Moreno Zani, Malcom Pagani e Filippo Valsecchi fanno sapere in una nota stampa: “È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito. Ringraziamo Cesare da cui è nata l’idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un’icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese”.

Si legge ancora nel comunicato: “Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un’eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l’Italia“.

Cesare Cremonini e Lucio Dalla: nel nome di Bologna

L’Italia del cantautorato quindi riparte con un’artista bolognese che omaggia un maestro bolognese. La musica di Cesare Cremonini lo scorso Natale aveva inoltre illuminato la tradizionale stradina di Via D’Azeglio in centro, in genere occupata dai testi di Lucio Dalla. Un destino comune che prosegue al cinema, da bolognese a bolognese. Da allievo a maestro.