Temptation Island, svelata la seconda coppia che parteciperà al programma condotto da Filippo Bisciglia. In onda su Canale 5 il 30 giugno

La nuova edizione di Temptation Island si avvicina, da mercoledì 30 giugno il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda su Canale 5. Dopo la prima coppia composta da Claudia e Ste, ecco arrivare altri due protagonisti. Si tratta di Valentina e Tommaso.

Valentina e Tommaso, parteciperanno all’edizione 2021 di Temptation Island, vediamo insieme qualche dettaglio che riguarda la coppia. I due fidanzati vengono da Roma e stanno insieme da 1 anno e mezzo e partecipano al programma per via di una gelosia che lei ritiene “patologica”.

Altro dettaglio importante riguarda la differenza d’età che come spesso sappiamo nella storia del programma, crea non poche difficoltà. Tommaso ha 19 anni in meno. Valentina a tal proposito risponde: “Io non posso fare niente”. Valentina sicurissima di sé, ha al suo fianco un ragazzo giovanissimo, ma questo non sembra essere un problema per lui.

Nel video di presentazione il ragazzo si racconta: “Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato”. A scrivere a Temptation Island è stata proprio Valentina a causa della sua “gelosia patologica”.

“Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”. Non sembra voler scendere a patti la bionda romana dalle labbra carnose, lei è così, punto e basta. A Tommaso andrà bene? Il loro amore resisterà alle tentazioni dell’isola? Lo scopriremo nel corso di questa avvincente edizione.