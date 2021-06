Temptation Island, svelata la prima coppia che parteciperà al programma condotta da Filippo Bisciglia

In arrivo la nuova edizione di Temptation Island, che infuocherà l’estate di Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. La novità di quest’anno è che vi sarà un’unica edizione, a differenza degli anni scorsi: le coppie partecipanti saranno sia vip che non. La seconda edizione annuale, condotta da Alessia Marcuzzi, non verrà realizzata. E, a proposito di coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti, è già stata resa nota la prima di queste che farà parte del programma. Scopriamo chi sono in due (forse) innamorati.

Claudia e Ste. Nel video di presentazione, i due hanno esordito così: Claudia: “mi chiamo Claudia, ho 26 anni e sono fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo”. Ste: “avevamo fissato la data del matrimonio per il primo agosto del 2020. Con la pandemia però abbiamo dovuto rimandare”. Claudia: “ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure”. Ste: “io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”