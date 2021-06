Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 15 giugno

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 1.255 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 53.074 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 63 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 212.112. Il tasso di positività diminuisce del -0,5% e si attesta al 0,6%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 42.893.655.

Le terapie intensive occupate continuano a diminuire con ben 32 pazienti in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo i ricoveri in degenza ordinaria diminuiscono in maniera consistente con 132 posti occupati in meno.

Boom di guariti dalla Campania

Un clamoroso dato sul numero dei guariti giunge dalla Campania a causa di un errore nel conteggio delle persone non più positive che avevano terminato il loro periodo di quarantena. La Regione Campania riporta infatti, che a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle ASL, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in “Isolamento Domiciliare” e che, pertanto, sono stati assegnati alla categoria “guariti”.