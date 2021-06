Un episodio ha contraddistinto il post partita di Francia-Germania. Pogba imita Cristiano Ronaldo e toglie dal tavolo la birra

Neanche il tempo di discutere del gesto di Ronaldo e ci pensa subito Pogba ad imitarlo. Il centrocampista francese al termine della partita contro la Germania si è reso protagonista in conferenza stampa di un comportamento che sta scaldando i social: il giocatore del Manchester ha spostato dal tavolo una bottiglietta di birra.

Heineken oltre Coca Cola è un altro sponsor di Euro 2020. Il marchio statunitense ha subito una perdita di circa 4 miliardi in borsa, ora la birra olandese potrebbe subire gli stessi effetti sul mercato. “Bevete acqua” – questo è stato il monito di Cristiano Ronaldo. La scelta di Pogba è molto più intima, legata infatti alla religione. Come riporta il Daily Mail, il giocatore francese è un devoto musulmano e per loro l’alcol è proibito.

Entrambi i giocatori hanno iniziato l’Europeo al meglio, con due partite di ottimo livello e si candidano come protagoniste del percorso. Per ora i due marchi non hanno esposto denuncia e non hanno alzato la voce e vista l’importanza mediatica dei due campioni, potrebbero lasciare passare. Le polemiche sui social non sono tardate ad arrivare.