Una moneta dedicata ad Ennio Morricone emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze: omaggio al grande compositore italiano

La moneta ha valore nominale di 5 euro e viene venduta a 42 euro: fa parte della serie “Grandi Artisti Italiani”, è firmata da Maria Angela Cassol. Nella parte frontale mostra un ritratto di Ennio Morricone, circondato dalla “Repubblica Italiana”, mentre sul retro sono raffigurate le mani del Maestro nell’atto di dirigere. La moneta è stata realizzata in due versioni: 5 euro fior di conio in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e e una versione in proof bimetalica (bronzital e cupronichel) con una tiratura di 10 mila pezzi.

La carriera del grande compositore

Ennio Morricone è nato a Roma il 10 novembre 1928 ed è morto il 6 luglio 2020, è stato un compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore italiano. La sua carriera include un’ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Come giovane arrangiatore della RCA, ha contribuito anche a formare il sound degli anni sessanta italiani.

Nel 2007 ha ricevuto il premio Oscar onorario alla carriera «per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film» dopo essere stato candidato per cinque volte tra il 1979 e il 2001 senza aver mai ricevuto il premio. Il 28 febbraio 2016 ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight, per il quale si è aggiudicato anche il Golden Globe.

Ha vinto anche tre Grammy Awards, tre Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi. Il 27 dicembre 2017 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, il secondo grado in ordine d’importanza.