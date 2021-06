Scopri con noi la ricetta originale della “Red Velvet “, la torta americana più famosa del mondo

La Red Velvet è la torta di velluto rosso.. già il nome lascia intendere di cosa stiamo parlando: una torta sofficissima e rossa.

Prende la colorazione grazie alla presenza al suo interno di alcuni ingredienti quali, l’aceto, il bicarbonato e il latticello che interagendo tra di loro donano alla sponge un colore tendente al rosso che poi, per una questione puramente estetica, accentuiamo con del colorante alimentare artificiale.

Perfetta da proporre per un compleanno, laurea, a natale, si presta anche ad essere rivestita in pasta di zucchero.

Molto gettonata anche in versione cup cake…

Oggi la prepariamo nella sua versione tradizionale farcita con il cream cheese.

Ricetta originale della Red Velvet Cake

Ingredienti

250g farina 00

113g burro morbido

300g di zucchero

2 uova

20g cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di aceto

1 cucchiaino di bicarbonato (7g)

240 ml di latticello

Colorante alimentare rosso q.b.

Procedimento:

A meno che non lo abbiamo acquistato già pronto, la prima cosa da fare è preparare il latticello che avrà bisogno di circa una decina di minuti per essere utilizzato.

Cliccando qui scoprirei come farlo in casa in 10 minuti con solo due ingredienti.

Dividiamo le polveri dai liquidi, prepariamo quindi da una parte un mix di farina, cacao e bicarbonato setacciati insieme e all’altra il latticello, l’estratto di vaniglia, l’aceto e il colorante alimentare rosso.

Nella ciotola di una planetaria uniamo il burro e lo zucchero e lasciamo lavorare fino a formare una crema, quindi aggiungiamo le uova. Lasciamo montare fino ad ottenere un composto spumoso poi aggiungiamo alternati metà del mix di farine e metà del mix di liquidi; facciamo assorbire bene e proseguiamo con le seconde metà.

Cottura della Red Velvet Cake: 175° forno statico preriscaldato per 25 minuti.

Ricordiamo sempre che ogni forno è diverso per cui temperature e tempi possono variare.

Consiglio sempre di fare la prova stecchino.

Prima di tagliarla aspettiamo che sia completamente raffreddata.

Queste dosi sono sufficienti per una torta di 20 22 cm di diametro oppure per una ventina di cup cake.

Nel caso in cui volessimo preparare dei cup cake invece rivestiamo la teglia da cup cake, o in alternativa da muffin con dei pirottini e li riempiamo fino a ¾ della loro capienza.

Ricetta Cream Cheese

Ingredienti

150 gr burro morbido a temperatura ambiente

300 gr zucchero a velo

300 gr formaggio spalmabile freddo

Procedimento

Versare tutti gli ingredienti in planetaria e lasciare montare la crema fino a che non avrà raggiunto la consistenza desiderata.

Ci vorranno davvero pochi minuti.

Consigli sulla Red Velvet

Il cream cheese è la farcitura originale della Red Velvet. Ma, se non dovesse piacere, in questa torta sta benissimo anche il frosting al mascarpone. Scopri qui come prepararlo.

Red velvet cupcake