Dalle 9 alle 16 al Pantheon della Certosa di Bologna, verrà allestita la camera ardente per Michele Merlo, il giovane cantautore di Amici scomparso prematuramente

Nella giornata di domani, al Pantheon della Certosa di Bologna, verrà allestita, dalle 9 alle 16, la camera ardente per Michele Merlo, il giovanissimo cantautore scomparso a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. I funerali verranno celebrati presso Villa Marchiorello Località Ca’ Minotto a Rosà (Vicenza), il paese d’origine del giovane.

Cos’è successo?

Tra il 4 e il 5 giugno, Michele Merlo era stato ricoverano nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo esser stato colpito da un’emorragia scatenata da una leucemia fulminante. I risultati dell’autopsia non hanno lasciato alcun dubbio: è stata confermata diagnosi dell’Ospedale Maggiore dove il cantautore di Amici era stato ricoverato. Continua l’inchiesta del pm Caruso per accertare tutto l’accaduto avvenuto tra il 2 giugno, giorno in cui si è presentato al Pronto Soccorso di Vergato, e il giorno del decesso .

In occasione del concerto all‘Arena di Verona, Emma Marrone, sua coach ad Amici 2017, ha cantato per lui il brano Trattengo il fiato, una delle canzoni che Mike Bird – nome d’arte – dedicò alla cantante salentina proprio durante il percorso serale.