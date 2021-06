“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: ecco, a Jennifer Lopez e Ben Affleck è successo dopo ben 20 anni!

Oggi come ieri, scrive qualcuno postando un collage (vedi qui) in cui, a distanza di 19 anni, sono ritratti mentre si baciano. Dopo le insistenti voci, è finalmente arrivata la conferma: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme!

A fine maggio Ben Affleck era volato in Florida per stare vicino a J.Lo e non solo: la scorsa settimana è stato beccato in un casinò di Las Vegas mentre si divertiva con la signora Guadalupe, la madre di Jennifer Lopez. Qualche giorno fa, sul finire della settimana, Jennifer Lopez è stata fotografata all’aeroporto di Miami con addosso una camicia large a riquadri rossi e grigi che lo stesso Ben Affleck ha portato lo scorso maggio.

La location dell’attesissimo bacio è un ristorante di lusso a Malibu, in particolare, i due sono stati paparazzati durante la cena per il 50esimo compleanno di Lynda, la sorella minore di J.Lo. Dunque, pare proprio il caso di dire che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“.

Storia

La loro relazione si è interrotta prima delle nozze nel 2004. Il motivo sembrerebbe legato alla crescente pressione mediatica sulla coppia. Dopo la separazione Ben Affleck ha sposato un’altra Jennifer, da cui ha avuto tre figli. I due si sono separati nel 2015 a causa dei problemi di alcolismo di Ben. Anche lei ha alle spalle un matrimonio con Marc Anthony con cui ha avuto due gemelli. Dopo il divorzio, nel 2016 è stata legata ad Alexander Rodriguez con il quale si è lasciata nel 2021.