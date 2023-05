ChatGPT disponibile in app per iOS

di Gaudieri Brunella

OpenAI dopo il debutto del 19 maggio negli Stati Uniti dell’app di ChatGPT per iOS, la novità giunge anche in Italia. E’ possibile infatti scaricare gratuitamente l’app dall’app store di Apple. Tra le funzionalità disponibili, il supporto alla sincronizzazione delle conversazioni tra i dispositivi utilizzati.

ChatGPT è un chatbot che utilizza l’ intelligenza artificiale ed è abilitato per conversare con un utente umano. La sigla GPT sta per Generative Pre-trained Transformer, che è frutto dello sviluppo di una nuova tecnologia.

Tra gli aggiornamenti disponibili, il supporto per le lingue che si leggono da destra a sinistra, l’input vocale e la cancellazione della cronologia. Il server di OpenAI continua tuttavia ancora a rilasciare aggiornamenti per poter permettere miglioramenti del servizio.

Per l’utilizzo dell’app da cellulare, così come nella versione da browser, è necessaria un collegamento costante alla rete, poichè per poter ottenere le risposte desiderate l’app lavora tramite un server remoto.

Alcune funzioni avanzate sono al momento disponibili solo con il modello avanzato di ChatGPT-4 che fornisce una versione premium ad un prezzo di 20 dollari al mese.

Bisognerà invece attendere ancora un po’ per la versione Android, che OpenAi si impegnerà a fornire con le stesse funzionalità per iOS.

Nel frattempo è però possibile utilizzare la versione dal browser con google digitando l’indirizzo web chat.openai.com.