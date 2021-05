Tramite un comunico ufficiale del club il Chelsea ha reso noto che a partire dal 1º luglio tre tifosi selezionati presenzieranno al cda

Dopo i tumulti scatenati dall’adesione alla SuperLega, il Chelsea apre le porte del suo Consiglio di Amministrazione a tre tifosi selezionati, con l’obbiettivo di non cadere di nuovo in decisioni che scaturiscano l’ira dei propri supporter.

Tramite un comunicato ufficiale, il club londinese ha annunciato che a partire dal 1º luglio un gruppo di “Tre supporter advisor, selezionati attraverso un processo di elezione e selezione, parteciperanno alle riunioni del consiglio per garantire che il sentimento generale dei tifosi sia considerato parte del processo decisionale del club“.

Ora la società si consulterà con “Il Fans Forum e diversi gruppi di sostenitori non ufficiali per discutere il processo proposto dal club per la scelta dei tre supporter advisor. I criteri per le candidature e la selezione finale garantiranno che la presenza dei sostenitori sia rappresentativa della fan base generale, inclusiva e diversificata“.

Una decisione senza precedenti in Europa che potrebbe essere presa d’esempio da altri grandi club, per rendere i tifosi ancora più partecipi dei processi decisionali della propria squadra del cuore anche se, come si legge dal comunicato: “I candidati prescelti saranno tenuti a stipulare un accordo di riservatezza […] Ciò consentirà al club di discutere e chiedere consigli su un’ampia gamma di questioni“.

Il comunicato si conclude con una precisazione molto importante da parte del club: “I supporter non avranno diritto di voto e parteciperanno a circa quattro riunioni all’anno, e anche di più se sarà necessario. Se completano l’anno con successo, avranno diritto a selezionare un ente di beneficenza registrato nel Regno Unito per ricevere un contributo di £2.500 dal Club“.