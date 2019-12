Ecco chi è Lucia Azzolina, nuova ministra dell’Istruzione con delega alla Scuola. A Maggio ha sostenuto l’esame per diventare dirigente scolastico

Sarà Lucia Azzolina a guidare la scuola, mentre Gaetano Manfredi diventerà il titolare dell’Università e Ricerca. Lucia Azzolina, originaria di Siracusa, con due lauree in Filosofia e Diritto, è già Sottosegretario di Stato al ministero dell’Istruzione Dirigente scolastica. A Maggio scorso si classifica tra gli idonei del concorso per dirigente scolastico, nelle cui graduatorie rimane iscritta in attesa di un eventuale reclutamento degli idonei.

Per molti anni è attiva all’interno dell’Anief, prima in Piemonte, poi in Lombardia. Nel Gennaio 2014 passa di ruolo all’I.I.S “Quintino Sella” di Biella. Nel maggio di quest’anno si classifica tra i vincitori del concorso per dirigente scolastico. Per molti anni è attiva all’interno dell’Anief, prima in Piemonte, poi in Lombardia: rassegnate le dimissioni dal sindacato, tornata ad insegnare al “Quintino Sella”. I primi passi in politica li compie nel 2018, quando riceve il maggior numero di voti tra le donne candidate alle parlamentarie per Novara-Biella-Vercelli-Verbania. A marzo 2018 viene eletta deputato nella XVIII legislatura.

Queste le sue parole sulla sua idea di scuola: “Investire sulla scuola, sul futuro di ogni singolo studente, significa potergli cambiare la vita in meglio. Se migliori la vita di uno studente, domani avrai un cittadino migliore e tutta la Repubblica ne trarrà giovamento. La scuola non è un onere per lo Stato, è un investimento, è formare menti pensanti, cittadini e non sudditi, è il nostro futuro più bello.“

