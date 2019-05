Emanuel Vignato è finito nel mirino del Barcellona di Messi: il gioiellino del Chievo sarebbe stato richiesto insieme a suo fratello, classe 2004

Nella stagione disastrosa del Chievo (ultimo posto e retrocesso in Serie B), l’unico sprazzo di luce è rappresentato da Emanuel Vignato. Il giovane calciatore, classe ‘2000, si è messo in mostra nel finale di stagione, grazie al mister Mimmo Di Carlo che gli ha dato possibilità di giocare con continuità, trovando anche un gol, il 20 aprile all’Olimpico di Roma contro la Lazio.

Le prestazioni del trequartista clivense non sono passate inosservate, soprattutto all’estero. Infatti, secondo Gianluca Di Marzio, c’è un top-club sulle sue tracce: si tratta del Barcellona di Lionel Messi. Stando alle parole del giornalista, ci sarebbe stato un forte contatto tra le due società, ma il club del Presidente Campedelli chiede 8 milioni di euro per liberare il 2000: una cifra ritenuta eccessiva dai catalani.

Ma il Barça non è concentrato soltanto su Emanuel: infatti, nel Chievo gioca anche suo fratello, Samuel, classe 2004, che milita nella squadra Under 15 gialloblu. L’idea dei blaugrana è quella di acquisire entrambi i calciatori, in modo tale da farli crescere in Spagna ma per il momento il Chievo regge e spara alto per liberare i due talenti.

La situazione comunque potrebbe subire impennate da un momento all’altro: il Barcellona corteggia i due Vignato, Emanuel e Samuele.