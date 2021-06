Rilasciato il nuovo aggiornamento di Cod che proietta i giocatori nella Season 4. Ecco tutte le novità della patch

Benvenuti nella Season 4 di Cod, nello specifico Cold War e Warzone. Da oggi i giocatori di tutto il mondo potranno scaricare il nuovo corposo update che inserisce una serie di novità all’interno del gioco. Scopriamo insieme tutti i dettagli:

Nuove Armi e Nuovi Operatori

Jackal, Patto di Varsavia: Jackal è un mercenario sudafricano che si è infiltrato nella stazione terrestre della CIA per conto di Pegasus. Questo spietato guerriero lavora sempre per il miglior offerente ed è terribilmente odiato e temuto dai suoi avversari.

Salah, NATO:Salah è un membro della squadra della CIA che si è infiltrata nel punto di schianto del satellite in Algeria. Questo soldato d’élite è specializzato in tecniche di combattimento e negoziazione che lo rendono una risorsa molto importante per la NATO.

Weaver, NATO: Nato nell’URSS e cresciuto in America, l’agente del Clandestine Service della CIA, Grigori Weaver, partecipa in entrambi gli schieramenti della Guerra Fredda. Nel corso della Season 4 questo grande soldato si avventurerà nel quartier generale di Requiem e affronterà a testa alta la minaccia dei non morti.

MC 82: L’MC 82 è una mitragliatrice leggera automatica con la cadenza di fuoco più alta della sua categoria e che vanta una buona velocità di puntamento.

C58: Il C58 è un fucile d’assalto automatico con una cadenza di fuoco ridotta ma che è in grado di infliggere gravi danni a corto raggio.

Sparachiodi (lancio)

Questo attrezzo da lavoro automatico vi permetterà di eliminare i vostri avversari dalla corta distanza utilizzando solamente 3 colpi.

OTs 9: Questa mitraglietta vanta un ottimo potere d’arresto e un’eccellente cadenza di fuoco, ma soffre a causa di un caricatore da soli 20 colpi.

Mazza: Questa arma contundente medioevale è perfetta per eliminare i nemici vicini con un singolo colpo ben assestato.

La nuova patch introduce novità anche nella modalità Warzone, la più giocata al mondo tra i player di Call of Duty. Eccole nel dettaglio:

Nuovi punti d’interesse: Con l’arrivo della Season 4 si sono schiantati su Verdansk un gran numero di satelliti. I punti dello schianto non sono segnati sulla mappa, ma potrete facilmente vederli esplorando la regione.

Porte Rosse: Adesso in alcuni punti di Verdansk potrete trovare delle misteriose porte rosse. Queste porte emanano un’aura sovrannaturale che ricorda molto una specifica mappa zombi del primo Black Ops e attraversandole potrete ottenere dei risultati imprevisti.

Gulag Hijacked: Ora la classica arena del Gulag sarà sostituita con una ricostruzione in compensato del ponte della mappa Hijacked.

Nuovo veicolo, Moto da cross: La moto da cross è un nuovo veicolo che sarà posizionato per tutta Verdansk. Questo mezzo è estremamente veloce e maneggevole, ed è in grado di eseguire azioni speciali come scivolate e drift.

Carico: In questa modalità 40 giocatori avranno il compito di scortare due carovane, mentre altri 40 dovranno cercare di sabotarli.

Ritorna la playlist mini royale

Nerf e Buff Armi

In seguito all’analisi delle prestazioni delle armi nel corso dell’ultima season, gli sviluppatori sono intervenuti per modificare alcune delle armi presenti all’interno del gioco nell’ottica di un maggiore bilanciamento. Queste le modifiche più importanti dell’ultimo aggiornamento:

CR AMAX: Moltiplicatore Upper Torso Damage diminuito da 1.2 a 1.1

XM4: Moltiplicatore Neck Damage aumentato da 1 a 1.5

GROZA: Danno minimo aumentato da 18 a 23

Moltiplicatore Upper Torso Damage aumentato da 1.1 a 1.2

Moltiplicatore Lower Torso Damage aumentato da 1 a 1.1

Range danno massimo diminuito del 12%

RIPULITORE: Range di danno massimo diminuito del 24%

Second Damage range diminuito del 18%

Third Damage range diminuito del 7%

Velocità movimento diminuita di 1%

BULLFROG: Migliorata visibilità senza mirino

MILANO: Danno massimo aumentato da 34 a 36

Danno minimo aumentato da 25 a 30

Range danno massimo aumentato del 23%

Moltiplicatore Upper Torso Damage aumentato da 1 a 1.2

Moltiplicatore Lower Torso Damage aumentato da 1 a 1.1

Moltiplicatore danno alle estremità aumentato da .9 a 1