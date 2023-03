Come vuoi, in radio il nuovo singolo di Geolier: testo e significato

Yeah, ah, ah

E nott t’aspett, m’aspett c vien

Ij e te pigliamm fuoc, pienz t’a vit insiem

Tu uard o mar e mentr o staij uardann ij uard a te

Yess crcat sicur si mo nun t sape

Ma c faij?

Chiagn nun m piac m distrugg quant o faij

Me m’barat a ndicr p semp e manc maij

Sto guardan o vuot e m ricord o cor tuoij

Nun lag vist maij, yee

Staij rren e t faces chiu e na fot

Staij appezzan cos e me ca n’sacc proprij

Scusm si n’parl assaij nun è ca nun m fid e te

Ma tu nun t fid e me maaaij

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo (yeah, ah)

Song e quattr a matin ma ancor nun vec o sol

Tu faij appost c mor semp ogni vot c vuo

C ricimm brutti cos e po c n rndimm cont

Me prumess tanti cos

Staij curren, vnenn addu me ma nun sceng

Fin e mo ij p te n’esistev pkke n’esistev nisciun oltr a te

C facettm una prumess iniziaim e nove e frnettm e tre

Una cos e Real ca ij e te sicurament nzim fatt p nuij

Ma tu si fatt appost p me

Tu m faij mal e ben

Po t faij mal e ben ma nun g stong

Pur sta vot

M puort e n’arij e nderr

Pkke t piac accussi ma nun g stong pur sta vot

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo

Tu faij com vuo tu

E a me m piac accussi pkke

Ijess a muri p te riman si tu vuo

Ma tu nun o faciss p me mentr ij o facess p te

Pkke muress p te pur si nu vuo