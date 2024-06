Comunali Baronissi, il Ministro Lollobrigida e il candidato sindaco Siniscalco incontrano agricoltori

di Redazione ZON

“Chi viene da lontano, da una storia politica coerente, che vive sul territorio è colui che garantirà presenza e risposte alla propria città, perché ci mette la propria credibilità, la propria forza e passione e per questo sarà sempre al servizio del proprio territorio. L’8 e il 9 giugno la fiducia a Tony Siniscalco rappresenta una scelta di libertà, democrazia e coerenza con la quale poter lavorare in comunione valoriale.” Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida al candidato sindaco del centra destra Tony Siniscalco all’incontro tenutosi ieri presso l’hotel dei Principati a Baronissi con agricoltori, produttori e cacciatori, a cui hanno partecipato anche il viceministro degli esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, il sen. Iannone e l’on. Vietri, insieme ai candidati alle elezioni europee Gambino e Fruncillo.

“Grande soddisfazione per la nutrita presenza delle locali imprese agricole, produttori e cacciatori, con i quali abbiamo avuto un importante momento di confronto” esordisce il candidato sindaco Siniscalco. “Rincresce, tuttavia, che gli attuali amministratori che oggi si propongono nuovamente alla guida della nostra città non abbiamo avuto l’educazione politica ed istituzionale di portare il saluto, nel rispetto del ruolo che ancora ricoprono, a ministri della Repubblica in visita negli ultimi giorni nella nostra città: anzi, ancora una volta colgono l’occasione per attaccare e proseguire indistintamente sulla scia di una politica fatta di contrasti e divisioni che non fa parte di noi e non ci apparterrà quando saremo al governo della città, con la fiducia dei cittadini”. Così Tony Siniscalco, candidato sindaco del centrodestra, risponde alle accuse lanciate dalla candidata Anna Petta all’indomani della visita del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in città. “Sarebbe stata un’occasione per discutere dei presunti progetti per i quali oggi si dolgono di non ricevere i fondi Fsc: ma il colore politico a quanto pare prevale sull’interesse della comunità, a dimostrazione ulteriore che anche in consiglio continuano a vestire la loro maglia politica e a non fare gli interessi di tutti i cittadini- continua Siniscalco, che rilancia, ancora una volta, la sfida per le prossime elezioni comunali – L’8 e il 9 giugno riporteremo la democrazia nella nostra città, a tutela di tutti – non solo di alcuni cittadini, perchè un amministrazione libera, attenta e giusta ha il dovere di rappresentare tutti i suoi abitanti, non solo alcuni”.

La presenza del governo sul nostro territorio è per noi fonte di garanzia, riconoscimento e attenzione per il progetto di rinnovamento e miglioramento della nostra città e dell’amministrazione che andremo a formare.- Dichiara il candidato Siniscalco.

I ministri della nostra nazione non hanno mai fatto passerelle – non ne avrebbero il tempo – ma hanno ritenuto di dedicare attenzione alla nostra città ed alle nostre proposte per il suo recupero, causato della mala gestione di cui è vittima da oltre vent’anni”. “Da troppo tempo – ha proseguito Siniscalco a margine dell’incontro con il Ministro Lollobrigida – gli agricoltori sono stati abbandonati dall’amministrazione uscente: per questo occorre farsi promotori di azioni di sostegno a questo comparto e di rilancio per l’intero settore primario”.

“Da vent’anni – prosegue, ancora, Siniscalco – Baronissi esprime un sindaco salernitano, un vice sindaco ed una giunta i cui fallimenti amministrativi sono sotto gli occhi di tutti. Ad eccezione di qualche strada e parco del centro cittadino il resto del paese è in totale stato di degrado e abbandono. Ne sono testimonianza i video da me girati nelle frazioni ed in tutta la città di Baronissi dai quali sono emerse verità inconfutabili; Se chi oggi invita a “conoscere e visitare la nostra città” lo avesse fatto negli anni in cui ha amministrato ne avrebbe avuto contezza diretta!

Sul tema scuola non possiamo non ricordare la delibera di giunta 237/24, che ha causato e causerà disagi famiglie, bambini e insegnanti”.

Non solo le conseguenze delle scelte politiche sull’organizzazione delle scuole in città, ma anche sicurezza, infrastrutture, sport e cultura al centro dell’attenzione del candidato del centrodestra: “La cultura? Ricordo che la Villa romana non solo è chiusa ma versa in totale degrado, che regna sovrano. Le poche attività culturali esistenti non sono state sufficienti a far diventare la nostra città una meta ambita nel settore. Serve un planning di eventi culturali, sportivi e associativi ma anche uno che incrementi lo sviluppo delle attività commerciali, specie nel periodo natalizio: tutto questo, in questi anni, non è stato messo a punto da parte dell’amministrazione uscente. Sulle infrastrutture sono quasi 20 anni che parlano di città della medicina ma l’evidenza è sotto gli occhi di tutti: terreni senza edificazione alcuna. Stesso dicasi per il sottopasso già proposto nell’ultima campagna elettorale dal governatore De Luca, ed oggi ancora non realizzato. Non un progetto reale presentato; il resto sono sempre e solo parole. Sono dati di fatto sull’operato amministrativo, non accuse personali – continua, ancora, Siniscalco –.

I cittadini di Baronissi hanno bisogno di azioni e progetti concreti e realizzabili, che rispondono alle loro esigenze. Basta accuse, spot e chimere divulgate solo a scopo elettorale. In tutti questi anni che hanno amministrato hanno avuto tutto il tempo per realizzare ciò che ancora oggi propongono ma non hanno mai attuato”. “Facile dare la colpa ai fondi che non arrivano: sarebbero state tante le azioni da mettere in campo anche con le sole forze del comune. Una su tutte, la pulizia delle frazioni e di Villa Romana”. “L’interesse personale ancora una volta prevale su quello della comunità – conclude il candidato del centrodestra – Grazie alla disponibilità del ministro Lollobrigida ieri abbiamo vissuto un importante momento di confronto con imprenditori, agricoltori, allevatori e cacciatori del territorio; anch’essi trascurati .

Partiremo da dove gli altri hanno fallito: insieme al governo nazionale ed all’Europa, facendo leva sull’unica filiera istituzionale giusta e possibile – rilanceremo lo sviluppo economico per le aziende della nostra comunità con democrazia e comunione di valori”. Il nostro programma, scritto insieme ai cittadini ed a professori universitari, è stato esposto in ogni angolo della città, per poter dare alla nostra Baronissi un futuro migliore con persone coerenti, qualificate e competenti.