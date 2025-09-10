10 Settembre 2025 - 12:35

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Rigenerazione urbana ad Antessano, 470mila euro per parcheggi, viabilità e nuovi servizi”

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione delle frazioni che l’Amministrazione sta portando avanti

La Sindaca Anna Petta: “Avviati oggi i lavori di demolizione e riqualificazione nell’area dell’ex casa parrocchiale”

Sono partiti ieri, martedì 9 settembre, i lavori di rigenerazione urbana ad Antessano, un intervento del valore complessivo di 470mila euro a base di gara. L’area interessata è quella dell’ex casa parrocchiale, dove sorgeva il locale adibito a chiesa provvisoria nel post-terremoto, ora in fase di demolizione.

“Con l’avvio di questi lavori – sottolinea la Sindaca di Baronissi, Anna Pettadimostriamo concretamente il nostro impegno per una città che cresce in maniera equilibrata. Ad Antessano investiamo risorse importanti per restituire alla comunità un’area centrale rigenerata, sicura e funzionale, capace di migliorare la qualità della vita dei residenti.”

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio da 21 posti auto, la riqualificazione del tratto di Via Sant’Andrea e la creazione di un nuovo marciapiede che collegherà direttamente il parcheggio con la chiesa di Sant’Andrea e il Sagrato.

“Abbiamo pensato a un intervento che non fosse solo di riqualificazione ma di vera rigenerazione urbana – evidenzia il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Luca GaldiL’area sarà dotata di un parcheggio ordinato e accessibile, di un nuovo marciapiede sicuro e del collegamento diretto alla chiesa. Un progetto che migliorerà la viabilità e l’accessibilità della frazione.”

Alle spalle del parcheggio troverà spazio il nuovo asilo nido comunale, ormai prossimo all’apertura: una struttura moderna, all’avanguardia e pensata per accompagnare i più piccoli in un ambiente sicuro e confortevole.

“La presenza del nuovo asilo nido – prosegue la Sindaca Anna Pettarappresenta un tassello fondamentale per le famiglie. È una struttura che coniuga innovazione e attenzione ai bisogni educativi, rendendo Antessano un punto di riferimento non solo per i residenti, ma per l’intera città.”

“Questo progetto – conclude il Vicesindaco Luca Galdiè la dimostrazione di come una pianificazione attenta possa trasformare spazi abbandonati in luoghi utili e vivi. Investiamo oggi per costruire la Baronissi del futuro: moderna, attrattiva, efficiente e sostenibile.”