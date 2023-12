Concorso docenti, pubblicato il bando: domande dall’11 Dicembre

di Rita Milione

Pubblicato il bando del concorso docenti 2023, la prima procedura prevista dalla fase transitoria del Pnrr. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato i concorsi per l’assunzione in ruolo di oltre 20.000 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, seguendo le nuove modalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le domande si possono inoltrare dall’11 dicembre fino al 9 gennaio.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, bisogna avere almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure

tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Per i 24 CFU bisognerà indicare data di conseguimento

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con

laurea di primo livello + abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Per i posti di sostegno, invece, è necessario avere, oltre ai requisiti precedenti, il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).