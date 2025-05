Concorso Internazionale Città di Baronissi 2025, Anna Petta: “Il nostro obiettivo è creare un auditorium”

Dal 19 al 23 maggio 2025, Baronissi si è trasformata in un crocevia internazionale di arte e talento grazie alla settima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Baronissi”.

Le storiche sedi della Sala San Francesco del Convento della SS. Trinità e della Sala Astrolabio del Museo FRaC hanno ospitato musicisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Cina, Giappone, Lituania, Polonia, Russia, Svizzera, Turchia oltre a tutte le regioni italiane, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di straordinaria bellezza.

L’evento, organizzato dall’Associazione AFI Falaut ETS e il patrocinio del Comune di Baronissi (grazie al supporto del Comune, il concorso infatti riesce a distribuire le borse di studio ai partecipanti), con la direzione artistica della professoressa Anna Malesci, ha visto la partecipazione di talenti di ogni età e formazione, dai juniores ai professionisti, suddivisi in sei sezioni: solisti SMIM, solisti licei, musica da camera, solisti sia di canto lirico che di tutti gli altri strumenti.

Questa diversità ha arricchito ulteriormente l’offerta culturale, offrendo al numeroso pubblico una panoramica completa delle migliori Accademie, Conservatori e Hochschule di tutto il mondo.

«Questo Concorso è diventato in breve tempo una tappa imperdibile per l’intero settore culturale – spiega la direttrice artistica, professoressa Anna Malesci – Baronissi è stata definita la capitale della musica, crocevia di concertisti di chiara fama che si alternano nelle giurie, palcoscenico naturale per le esecuzioni di musicisti, giovani talenti e già in carriera, senza dimenticare la fascia juniores della tenera età. Oltre ai 600 partecipanti si contano anche le presenze in città di tutti i familiari, di insegnanti, di accompagnatori oltre che dei bus di provenienza scolastica, raggiungendo ogni anno numeri da overtourism. La città di Baronissi, i suoi parchi e le sue bellezze storiche piene di importanti tesori artistici, come il Convento e il Museo Frac, sono mete apprezzatissime. È per noi motivo di grande orgoglio assistere a tanta armonia, fonte di energia e positività, tutto ciò di cui i giovani, e meno giovani, hanno bisogno. Un ringraziamento particolare va anche all’amministrazione comunale per il patrocinio e ai frati francescani del convento per la possibilità della location organizzativa. Non avrei mai immaginato anni fa di raggiungere questi risultati, ma sono sicura che i nostri premi e le borse di studio, assegnate ai più meritevoli, continueranno a regalare sogni e certezze ai nostri meravigliosi musicisti».