“ConFORME”, lunedì 24 febbraio cena a 4 mani con Fabio Di Giovanni e la pastrychef Benedetta Somma de “Il Papavero”

Lunedì 24 febbraio alla pizzeria Don Antonio 1970 a Salerno ci sarà la prima di una lunga serie di cene stellate. Un vero e proprio menù a 4 mani dove le pizze di Fabio Di Giovanni saranno accompagnate dalle creazioni di Benedetta Somma, pastrychef del ristorante 1 stella Michelin “Il Papavero” di Eboli.

Un’experience stellata applicata alla pizza con evoluzioni d’arte continue che partono dall’antipasto fino ad arrivare al dessert.

Un botta e risposta continuo quello tra Fabio Di Giovanni e Benedetta Somma fatto di forme, creazioni, pizze contemporanee e dolci che abbracciano il meglio della tradizione culinaria campana e lo portano ad evoluzioni di forme, colori e sapori inaspettati.

Tra le proposte della serata, infatti, un bao con pulled park, crema di patate arrosto e peperone crusca, ancora una pizza contemporanea con ragù di maialino e padelle con stracciata di bufala e chips viola e altri diversi piatti e dessert che uniscono sapientemente un amore per il territorio e la voglia di crescere e raggiungere obbiettivi in cucina.

Benedetta Somma

Benedetta Somma, classe 1994, è la pastrychef del ristorante 1 stella Michelin “Il Papavero” di Eboli. Nei dolci di Benedetta troviamo i migliori prodotti del territorio, vere e proprie eccellenze che vengono sapientemente coniugate fino al risultato finale che è sempre bello e buono. Ma nelle sue corde c’è una vera e propria passione per le spezie che usate con grande equilibrio ne rivelano la formazione scientifica, viene fuori così l’ingegnere chimico che è in lei.

“ConFORME”

Fabio Di Giovanni ha da poco lanciato il suo menù degustazione da Don Antonio 1970 a Salerno, ovvero “ConFORME”.

Il nuovo menù degustazione è caratterizzato da ricordi, profumi, colori e sapori che descrivono al meglio l’arte del pizzaiolo. Un vero viaggio nella celebrazione della figura del pizzaiolo, mestiere un tempo ritenuto di serie B mentre oggi è all’apice dell’arte bianca.

Per questi motivi, il menù degustazione “ConFORME” di Don Antonio 1970 è dedicato al pizzaiolo. Tutto gira attorno all’arte bianca e alla manualità del pizzaiolo, capace, con le proprie mani, di tirar fuori dal disco di pasta forme diverse in perfetto equilibrio tra tradizione e contemporaneità.

Un menù in continua evoluzione che seguirà la stagionalità dei prodotti e gli orientamenti innovativi di Fabio Di Giovanni.

Il menù degustazione “ConFORME” è una parentesi del menù invernale già lanciato poche settimane fa da Fabio Di Giovanni assieme ad Ingordo, il farmacista food creator nocerino Alessando Tipaldi.

Il duo Di Giovanni – Ingordo hanno già dato vita ad un menù che spazia da oriente ad occidente cavalcando sapori tradizionali napoletani con forme e proposte fusion. Ogni portata abbinata ad un drink, accuratamente preparato dal bartender di Don Antonio 1970, oppure ai vini delle oltre 40 etichette presenti in cantina. Un’offerta culinaria che aveva preparato il pubblico all’arrivo del menù natalizio.

Con la cena a 4 mani assieme a Benedetta Somma, però, Fabio Di Giovanni proietta la sua essenza oltre la figura del pizzaiolo classico. Con il supporto ed il connubio di chef stellati, l’obiettivo dichiarato è quello di aumentare la proposta offerta sulla pizza contemporanea di Don Antonio 1970, portando l’arte bianca del pizzaiolo ad esplorare strade mai battute.

Fabio Di Giovanni

Fabio Di Giovanni è inserito al 75esimo posto della classifica 50 Top Pizza 2024 ed ha ricevo i 3 galletti sulla guida pizzerie 2024 de Il Mattino. Poco più che 17enne, dopo gli inizi come cameriere nel ristorante di famiglia, Fabio inizia a lavorare presso il rinomato “Carminuccio a Mariconda”, storica pizzeria di Salerno che ha cresciuto generazioni di pizzaioli. Oggi, Fabio vanta una vasta esperienza accumulata in Italia e all’estero, includendo tappe in Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Giappone, Svezia, Austria e Sud Africa. I suoi viaggi hanno contribuito a farlo crescere nel panorama culinario internazionale, ma Fabio non ha mai dimenticato le sue umili origini e il legame con chi gli ha trasmesso la passione per la cucina. Nel 2020 apre la sua pizzeria “Don Antonio 1970 Contemporary Pizzeria” dedicato al nonno e alla storia della sua famiglia.



“Don Antonio 1970 Contemporary Pizzeria” è un locale elegante, moderno, che incarna l’armonioso connubio tra tradizione e innovazione attraverso un omaggio affettuoso al nonno di Fabio Di Giovanni, don Antonio appunto.