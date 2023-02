Conoscere persone vicino a te: 4 modi per trovarle

di Redazione ZON

Ognuno ha il proprio giro di conoscenze, ma in tanti vorrebbero ampliarlo ulteriormente, magari in seguito a un trasferimento in un’altra città o alla conclusione di un rapporto di coppia.

Ma in che modo conoscere persone nuove e vicine? Per fortuna, la tecnologia e il web ci tendono una mano, mettendo a disposizione decine di app per il dating, ma anche social network noti come Instagram e Facebook.

Non mancano, poi, le associazioni e i gruppi che organizzano eventi nell’area in cui si risiede. Ecco alcune idee per conoscere nuove persone nella propria zona, anche se si è soli!

Conoscere nuove persone con Wyylde

Cominciamo con una rete sociale nata con l’obiettivo di creare una comunità aperta, fatta di persone che non desiderano altro che poter essere se stesse.

Wyylde.com è un social network che permette agli iscritti di fare nuove conoscenze ma, soprattutto, esplorare a fondo la propria sessualità. Su Wyylde troverai una comunità rispettosa e premurosa, che crede nella libertà di pensiero.

Per i creatori della piattaforma, la sessualità non è un tabù che va vissuto nell’ombra, per conto proprio o in un gruppo ristretto.

Tutti hanno il diritto di esprimersi liberamente, condividere il proprio pensiero, incontrarsi e mostrarsi così come sono. Il rispetto e il consenso sono alla base di questo esperimento sociale, il cui obiettivo è permettere a chiunque di vivere come preferisce e frequentare persone che lo aiutino a realizzarsi dal punto di vista emotivo e sentimentale.

Wyylde è più di un semplice social network: vuole essere il tramite per abbattere ogni tabù, il riflesso di una società egualitaria, che non fa distinzione tra uomini e donne.

Se hai intenzione di conoscere persone interessanti ed esplorare a fondo la tua sessualità, Wyylde è ciò che fa per te! Utilizzare un sito per scambisti come questo significa condividere con migliaia di persone la visione di una società libera, aperta e tollerante, al quale piace divertirsi e celebrare la vita. Cosa aspetti!

Trovare amici con Facebook

Come si fa a conoscere persone vicine con Facebook? Il social network di Mark Zuckerberg ha ideato una funzione apposita, che prende il nome di “Amici nelle vicinanze”.

Per usarla è necessario disporre di un iPhone o di un dispositivo mobile equipaggiato con sistema operativo Android. “Amici nelle vicinanze” è stata presentata nel 2014 e rilasciata in Europa l’anno successivo.

Sfrutta la geolocalizzazione per individuare la posizione dei propri contatti sul territorio. Si tratta di una maniera utile ed efficace per incontrare persone presenti tra i propri contatti.

Può essere usata anche per approfondire la conoscenza con persone con cui non si ha confidenza, soprattutto se si è soli o se ci si trova lontano da casa, ad un concerto o in un locale.

Per individuare persone non ancora presenti tra i contatti, invece, è possibile usare la funzione “Persone che potresti conoscere”: seleziona quelle che ti incuriosiscono di più e aggiungile alla tua rete sociale.

Incontrare persone nelle vicinanze con Tinder

Parliamo dell’app di dating più utilizzata al mondo, oltre che più efficace, in virtù dei suoi 20 miliardi di match ottenuti fino ad oggi.

Tinder ha segnato un’epoca, permettendo a milioni di persone di trovare l’anima gemella. Come funziona? È molto semplice. L’app consente di ampliare il proprio network di amicizie e chattare con persone provenienti da ogni parte del mondo.

Ed è stata anche definita “l’applicazione più hot del momento”, grazie alla spregiudicatezza di molti dei suoi utenti, che ai messaggi di testo preferiscono gli incontri reali. Per ottenere un match, è sufficiente scorrere i vari profili, trovare ciò che si desidera, chattare e fissare un incontro.

Tinder è facile e divertente: ogni volta che mostrerai apprezzamento per il profilo di un altro utente, quest’ultimo verrà avvertito istantaneamente, visualizzando il tuo like. Se l’interesse dovesse essere reciproco, ecco un match a portata di mano!

È stato proprio Tinder il primo a mettere in pratica l’intuizione del “doppio consenso”, affinché le compatibilità si concretizzino rapidamente ogni volta che l’interesse è reciproco.

HAPPN ti consente di conoscere decine di persone vicine a te

HAPPN è l’app che ti permette di ritrovare coloro che hanno attirato la tua attenzione o che hai semplicemente incrociato e vorresti incontrare di nuovo! Di fatto, HAPPN è l’applicazione che offre a tutti una seconda opportunità!

Ma come funziona? Ogni volta che incroci qualcuno, in un locale, per strada o in un’aula universitaria, il suo profilo appare nella tua timeline! È possibile scorrere i profili presenti nella timeline in ogni momento della giornata e osservare meglio le persone incontrate.

HAPPN ti dice anche dove e a che ora vi siete visti! Se una di queste persone ha attirato la tua attenzione, aggiungi un “like” al suo profilo. Ma attenzione: la persona in questione verrà a conoscenza del tuo like soltanto se l’interesse è reciproco!

In tal caso, potrete avviare una conversazione privata e conoscervi meglio. Geniale no?