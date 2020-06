Raniero Guerra, rappresentante dell’Oms, contro la festa napoletana: “Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere”. Salvini: “De Luca dov’era?”

Grande festa ieri per la città di Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus dell’ex Sarri. Euforia dei tifosi che si è riversata nelle strade e nelle piazze, facendo storcere il naso a non pochi per l’aver violato le regole sul distanziamento sociale. Video e foto infatti testimoniano che si sono verificati assembramenti di centinaia di persone, la maggior parte senza mascherina.

Ad intervenire sulla questione è stato Raniero Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che intervistato durante la trasmissione Agorà su Rai 3, commenta così i festeggiamenti dei tifosi in piazza a Napoli ieri sera:“Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove. Però vi ricordo ancora quanto è costata all’inizio dell’epidemia la partita dell’Atalanta in Champions nella diffusione del virus in Lombardia.”

Sul mancato rispetto delle norme sanitarie è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini che a Mattino Cinque attacca:“Mi domando dov’era il signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà”.

