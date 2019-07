Kim ha ricostruito il percorso già eseguito da Trump per beffare le sanzioni. Dall’Italia, il regime ha comprato un’ingente partita di vino

Una gara a chi la spara più grossa. Nel Giugno del 2018, durante il vertice tra USA e Corea Del Nord, Donald Trump mostrò a Kim Jong-un la sua Cadillac presidenziale, la cosiddetta “The Beast“. E, per raggiungere il proprio alleato-avversario, il dittatore nordcoreano non ha perso tempo. Infatti, ha deciso anche lui non una, ma ben due automobili di superlusso. Si tratta di una Mercedes Maybach S62 da mezzo milione di dollari e una Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard da 1,6 milioni di dollari (con gli optional da capo di Stato).

Al vertice di Hanoi, Kim si è presentato proprio con la S62, per non sfigurare al cospetto di Trump. Nel frattempo, il Center for Advanced Defense Studies di Washington ha pubblicato una ricerca sul viaggio clandestino delle limousine entrate nella flotta di auto del leader nord-coreano in violazione delle sanzioni ONU. Il tutto è avvenuto in quattro mesi, sfruttando navi fantasma sulla tratta Sud Corea-Russia. Altre 800 automobili di lusso di varie marche europee e giapponesi hanno fatto più o meno lo stesso complicato percorso per rifornire i gerarchi nordcoreani.

In Italia, inoltre, secondo alcuni rapporti, il regime nordcoreano avrebbe acquistato un’ingente partita di vino, forse con l’assistenza di un esperto individuato nel Nord-Est della penisola. Ormai, né a Washington né a Pyongyang si pensa più al pericolo della guerra nucleare, che pare essere stato definitivamente debellato. Per il presidente nordcoreano, un successo su tutta la linea.