Il miracolo di San Gennaro inizia dalla colazione

Si chiama “‘O Miraculo” il pregiatissimo cornetto con cui il pasticciere napoletano Rocco Cannavino ha deciso di omaggiare San Gennaro. Social spaccati sul prezzo

Oggi è San Gennaro e anche il pasticciere Rocco Cannavino, attivo all’Arenaccia in via Polveriera, ha deciso di omaggiare il patrono di Napoli con una iniziativa gastronomica molto particolare: un cornetto ischitano realizzato con doppio impasto (pasta sfoglia unita e pasta brioche) al cioccolato fondente criollo 80%.

Il cuore dell’invenzione è la farcitura del cornetto, chiamato ‘O Miraculo (Il Miracolo) e addirittura “placcato” di foglioline e scaglie d’oro edibile 24 carati.

Dentro c’è di tutto: succo di lamponi selvatici, cuore di crema al latte di bufala, vaniglia del Madagascar (ingrediente pregiatissimo), lamponi selvatici al pepe rose e composta di “pellecchiella”, una deliziosa varietà autoctona di albicocca. L’insieme è completato in superficie da una spruzzata di polvere di liquirizia calabra.

Ma quanto costa questo miracolo? il prezzo per ogni “cornetto di San Gennaro”, realizzato in edizione limitata da soli quaranta pezzi è di 25 Euro. Come prevedibile, l’iniziativa ha spaccato i social: da una parte chi giudica eccessivo il prezzo, dall’altra chi invece plaude all’estro di Rocco Cannavino; “Si tratta solo di un esperimento. Se non vi piace, potete continuare a mangiare le cose che vi piacciono”.