Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 21 Giugno 2020

I dati del bollettino sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia aggiornati al 21 Giugno 2020, e diramati come di consueto dalla Protezione Civile, parlano di 238499 (+224) positivi totali, dei quali 20.972 attualmente in carico al sistema sanitario nazionale (-240 rispetto alle ultime 24 ore).

I positivi totali sono 224 in più rispetto a ieri, 128 dei quali nella sola Lombardia.

Dei 20.972 positivi attuali, sono 160 in meno rispetto a ieri i ricoverati con sintomi, mentre sono quattro in meno quelli ricoverati in terapia intensiva. C’è il segno meno anche davanti al numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare, che rispetto a ieri fa registrare un decremento di 76 unità.

Sempre alto il numero dei guariti: oggi sono 440 in più rispetto a ieri; il totale dall’inizio dell’emergenza si attesta sulle 182.893 unità.

I deceduti sono, dall’inizio dell’emergenza, 34.634 con un aumento sulle ultime ventiquattro ore di 24 persone.

Per quanto riguarda le risorse messe in campo, la Protezione Civile fa sapere che nella giornata di oggi sono stati effettuati 40.545 tamponi, volti a testare l’insorgere del Coronavirus.

Sono sette le regioni che oggi hanno fatto registrare zero contagi, ovvero: Marche, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

