Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 10 agosto

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 10 agosto

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 5.636 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 4.125 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 31 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 241.766. Il tasso di positività diminuisce del -1,8% e si attesta al 2,3%. Gli attualmente positivi ad oggi sono 116.323. In Italia 34.712.353 di persone sono state completamente vaccinate, numero che equivale al 64% della popolazione over 12.

Diminuisce di una unità il tasso di occupazione delle terapie intensive mentre sono in aumento di ben 94 pazienti i posti occupati in degenza ordinaria.

L’occupazione dei posti letto nelle regioni

Rimane fisso al 5%, a livello nazionale, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid-19 nei reparti di area non critica degli ospedali. Ma sono 7 le regioni che vedono un aumento dell’1%: Abruzzo (arriva al 4%), Campania (al 7%), Emilia Romagna (al 5%), Lazio (al 7%), Molise (al 2%), Puglia (al 4%) e Sicilia, che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. Mentre il Veneto vede un calo dell’1%. I dati emergono dal monitoraggio giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativo al 9 agosto.