Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: “Le cose finiscono”

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati; lo hanno annunciato sui social

Si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip; e ora, a distanza di anni Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato la rottura. “È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato. Ci siamo aspettati, supportati, ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene“.

Così l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la separazione. Già da un po’ di giorni stavano circolando delle indiscrezioni legate ad una possibile crisi tra i due. La coppia, infatti, non si faceva vedere insieme da qualche settimana, e Onestini era stato avvistato in diversi locali in compagnia di amici e amiche. Ivana, invece, era dovuta rientrare nel suo paese per stare accanto alla famiglia e sostenerla in un momento difficile, anche se la giovane modella ha preferito mantenere la massima riservatezza in merito.

Nelle ultime ore, quindi, è stato proprio Luca a condividere lo scatto insieme a quella che è ormai la sua ex fidanzata, confermando così la fine della loro storia.