I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 30 luglio 2020 sull’andamento del contagio da coronavirus nel nostro paese

Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 386 contagiati in più rispetto a ieri che portano il totale dei casi da inizio epidemia a quota 247.158. Gli attualmente positivi diminuiscono di 386 unità. In Italia ad oggi sono diagnosticate 12.230 positività al coronavirus. I guariti nelle ultime ventiquattr’ore sono stati 765 per un totale di 199.796. Si registrano anche 3 nuove morti che portano il totale dei decessi a 35.132.

Aumentano di ben 9 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 47. In aumento anche i ricoverati con sintomi, 17 in più rispetto a ieri per un totale di 748. I tamponi effettuati nella giornata odierna sono stati 61.858 per un totale di 6.752.169 tamponi da inizio epidemia.

Maxi focolaio in Veneto

A Treviso sono 133 i migranti della caserma Serena che sono risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati mercoledì dall’Ulss 2. Il maxi focolaio nella struttura che ospita i migranti è stato scoperto dopo che, mercoledì mattina, tre persone sono risultate positive. Ora i positivi verranno isolati all’interno della stessa struttura. Si tratta di nuovi positivi tutti completamente asintomatici.

