Coronavirus, ecco il bollettino nazionale aggiornato al 19 luglio 2020

Come di consueto,sul territorio italiano, dall’inizio dell’ epidemia ad oggi 19 luglio. Si registra un numero leggermente in calo dei nuovi contagi,rispetto a ieri:, per un totale di

Anche il numero dei morti sembra in calo, al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono decedute solo 3 persone, rispetto alle 14 persone morte nella scorsa giornata. Non succedeva dallo scorso febbraio. Il conteggio totale è di 35.045 morti dall’inizio dell’epidemia.

Il numero dei guariti odierni è di 143, per un totale di 196.949 casi di guarigione. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 35.525 tamponi, portando il numero complessivo di test, effettuati dall’inizio dell’epidemia, a 6.238.049.

Gli attualmente positivi in Italia sono 12.440, con un incremento di 72 casi nella giornata di oggi. Di questi, 49 necessitano della terapia intensiva (un paziente in meno rispetto a ieri) e 743 sono invece ricoverati con sintomi (con un calo di 14 persone nelle ultime 24 ore).

Mentre si registrano ancora dei piccoli focolai in Italia, tenuti per la maggiore sotto controllo, nel resto del mondo il Coronavirus sembra agire ancora indisturbato: il conteggio giornaliero di contagi a livello mondiale è di oltre 259mila positivi.