A breve in videoconferenza Governo e Regioni su riaperture anticipate. Ecco le nuove regole allo studio per ristoranti, negozi e bar

In serata è previsto un’importante incontro in videoconferenza tra il Governo e le Regioni per discutere delle riaperture diversificate da far scattare dal 18 Maggio in base ai dati relativi alla curva dei contagi e al rispetto dei protocolli Inail.

La buona notizia per gran parte delle regioni è che si va verso un anticipazione delle riaperture di bar e ristoranti. Riapertura che però sarà accompagnata da regole che saranno molto stringenti. Nulla sarà come prima, e per molto tempo dovremo convivere con queste misure. Le prime linee guida del Comitato tecnico-scientifico che iniziano a circolare, riguarderanno 336.137 imprese e verranno perfezionate questa settimana. Ancora esclusi dalla riapertura cinema, teatri, concerti, piscine e palestre.

L’incontro sarà decisivo per stabilire in quali Regioni, negozi e ristorazione potranno riaprire. Secondo indiscrezioni la riapertura di queste attività sarà generalizzata ma non riguarderà Lombardia e Piemonte. Le due regioni, sono le più colpite, e i dati sanitari impongono ancora di attendere qualche settimana. In questa settimana inoltre sarà decisivo proprio il numero dei contagi in queste due regioni, ma anche in altre, per capire l’effetto dell’allentamento della quarantena.

Le nuove regole per ristoranti , bar e negozi

Il Comitato tecnico-scientifico ha stilato un documento contenente le nuove regole che dovranno osservare ristoranti e negozi per riaprire. La bozza del testo attribuisce un “rischio di aggregazione medio-alto” alle attività commerciali e suggerisce una riorganizzazione degli spazi.

I commensali dovranno mantenere la distanza di un metro. Il Comitato tecnico scientifico inoltre spinge per l’introduzione della prenotazione obbligatoria per prevenire anche assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Saranno vietati i buffet e i clienti dovranno indossare la mascherina quando si allontaneranno dai tavoli (per pagare o andare in bagni). I titolari dovranno rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e il personale anche in più punti in sala, nonché igienizzare le superfici a fine servizio.

