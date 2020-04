Stando alle ultime indiscrezioni, il Governo avrebbe intenzione di rinviare le sei Elezioni Regionali previste per Maggio a causa dell’emergenza Coronavirus

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche dal sito online di Repubblica, il Governo presieduto da Giuseppe Conte sarebbe seriamente intenzionato a rinviare le sei Elezioni Regionali previste per il mese di Maggio. Il premier ha ascoltato i consigli provenienti dagli esperti del comitato tecnico-scientifico e probabilmente la misura sarà inserita nella discussione del decreto domani in Consiglio dei Ministri.

Secondo il Governo non ci sono le condizioni per svolgere in modo regolare le consultazioni previste in Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia, oltre a numerosi comuni. Probabile che il voto slitti in Autunno, quasi sicuramente nel mese di Ottobre. Il rinvio delle Elezioni è solo l’ultima di una serie di rinvii dovuti all’emergenza Coronavirus che sta creando tanti problemi al nostro paese. Rinvio del referendum, rinvio di eventi di ogni genere e chiusura di negozi e attività commerciali. Pochi giorni fa Conte ha prolungato la quarantena obbligatoria su tutto il territorio nazionale fino a dopo Pasqua e almeno per altre settimane la concentrazione di tutti sarà sulla questione sanitaria, con migliaia di operatori del settore impegnati a ridurre le proporzioni della pandemia.

Leggi anche