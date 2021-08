Coronavirus: il bollettino aggiornato ad oggi, venerdì 13 agosto 2021

Come di consueto, il Ministero della Salute ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: in aumento il numero dei contagi, circa 7.409, rispetto ai 7.270 della giornata di ieri, giovedì 12 agosto. Nella giornata odierna sono 45 le vittime e si registrano 4.388 guariti.

Si rilevano, inoltre, +17 terapie intensive e +58 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 3,3% (-0,1%). Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid, con ben 73.286.195 dosi di vaccino somministrate in totale.

Questi i dati raccolti dal bollettino odierno diramato dal Ministero della Salute. I valori presentano sicuramente numeri non confortanti e continuano ad imporre allerta affinché il problema del Coronavirus venga costantemente monitorato e assolutamente non sottovalutato.

Vaccino e Green Pass

In Italia sono ancora tante le persone non immunizzate contro il Covid, sia nelle fasce d’età over 50 che tra quelle dei più giovani. Milioni di persone per ricevere il Green pass, obbligatorio per l’accesso ad attività e servizi, devono quindi sottoporsi al tampone e dimostrare la negatività al virus. Per ridurre la spesa a carico dei cittadini, il governo ha stabilito, tramite un accordo con le farmacie, un prezzo calmierato dei test antigenici

Confindustria ribadisce che vorrebbe che il governo, con una legge, rendesse obbligatorio il certificato verde nelle aziende, ma senza che queste debbano garantire la copertura dei costi dei tamponi per chi non si vaccina. I sindacati protestano e ribadiscono che il tampone non può essere una spesa che ricade sui lavoratori.