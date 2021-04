Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 13 aprile

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 13.447 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 21.733 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 476 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 304.990. Il tasso di positività diminuisce del -0,7% e si attesta al 4,4%. Il totale dei vaccinati contro il Covid-19 ad oggi è di 13.377.145 persone.

Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 67 ricoveri in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo sono 377 in meno le persone ricoverate in degenza ordinaria.

Arrivate le nuove dosi di J&J a Pratica di Mare

Le 184mila dosi del vaccino Johnson & Johnson si trovano nell’hub della Difesa a Pratica di Mare, dove rimarranno “stoccate” in attesa delle verifiche sui rari eventi avversi segnalati. “Nei nostri container le dosi possono essere conservate fino a due anni, c’è tutto il tempo per gli accertamenti del caso e poi procedere”, ha detto a Rainews 24 Stefano Sbaccanti, della struttura commissariale per l’emergenza coronavirus. “La campagna vaccinale prosegue – ha aggiunto – ci sono aumenti rispetto alle prime stime, tutte le dosi che arrivano andranno alle Regioni”.