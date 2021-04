Il Ministero della Salute come di consueto ha diramato il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus. I dati di oggi 21 aprile

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha diramato il bollettino contenente i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Vediamo insieme come evolve la situazione pandemica e in che misura la curva dei contagi influenza i dati dall’inizio dell’emergenza da Coronavirus.

Secondo il bollettino odierno aggiornato al 21 aprile si registrano 13.844 contagiati, rispetto ai 12.074 di ieri positivi al virus. I guariti di oggi sono 20.522, in lieve calo con il report di ieri che invece ne segnalava 22.453. Si registrano, purtroppo, anche altre 364 vittime (ieri erano 390). Sale anche il numero dei tamponi analizzati: oggi 350.034 contro i 294.045 di ieri. Il tasso di positività diminuisce del -0,2% e si attesta al 4,0%. Il totale delle dosi somministrate contro il Coronavirus ad oggi è di 15.894.532.

Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con -75 ricoveri in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo sono 471 in meno le persone ricoverate in degenza ordinaria. Secondo una recente stima, negli ultimi due mesi il Covid è stato la seconda causa di morte, con un numero di decessi di poco inferiore a quello dei tumori e più del doppio di quello delle cardiopatie ischemiche.

I dati incoraggiano la ripartenza

Il nuovo decreto per contrastare la diffusione del Coronavirus, sarà valido dal 26 aprile fino al 31 luglio. Il coprifuoco dovrebbe restare alle 22:00, nonostante la proposta avanzata dalle Regioni di posticiparlo alle 23. Dal 26 torneranno le zone gialle e si potrà rientrare in classe fino al 60%. potranno inoltre riprendere molte attività all’aperto, tra cui ristoranti e spettacoli. Prevista anche la certificazione verde per gli spostamenti tra le Regioni.