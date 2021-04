Ospite a La Vita in diretta, Katia Ricciarelli ha raccontato di aver ricevuto il vaccino

Continua ad allungarsi la lista dei famosi vaccinati. Questa volta è toccato a Katia Ricciarelli che a La Vita in Diretta ha raccontato di aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca. Ospite da Alberto Matano, la Ricciarelli ha dichiarato: “Sono strafelice. Ho fatto l’AstraZeneca e non mi sono sentita male per nulla”.

Qualche settimana fa, la cantante lirica era stata la protagonista di una discussione proprio sulla questione vaccini. In particolare, in diretta da Mara Venier aveva detto di sentirsi trascurata perché non aveva ancora ricevuto la convocazione.

Ed era stato lo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a risponderle: “Capisco il suo sfogo – ha detto il presidente – una persona sola a casa che possa sentirsi trascurata, ma io ho l’obbligo di difendere la qualità del lavoro sul fronte delle vaccinazioni che il Veneto sta facendo. E non vi sono dubbi“. Zaia ha spiegato che “Katia Ricciarelli ha 75 anni, e sa benissimo che arriveremo a farle la vaccinazione ma quando toccherà a lei. Prima di allora vi sono le persone più anziane“. Katia ha quindi finalmente ricevuto il vaccino ed è stata contenta di raccontare la sua esperienza in diretta.