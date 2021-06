Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi primo giugno

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 2.483 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 10.313 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 93 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 221.818. Il tasso di positività aumenta del -1.0% e si attesta al 1,1%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 ad oggi è di 35.131.484.

Le terapie intensive scendono sotto le mille unità con 44 pazienti in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo i ricoveri in degenza ordinaria diminuiscono fortemente con ben 290 posti occupati in meno.

appello scienziati Gb a Johnson: “Rinvii le riaperture”

Riaprire completamente le attività il prossimo 21 giugno, come previsto dal cronoprogramma del governo a Downing Street, e’ una “cattiva decisione”. Così un gruppo di scienziati in un appello rivolto al premier britannico, Boris Johnson. Secondo il professor Adam Finn, membro del Comitato per le vaccinazioni e l’immunizzazione, il Regno Unito è infatti “ancora vulnerabile” ed “e’ sbagliata l’idea che il lavoro per contrastare la pandemia sia in qualche modo finito”