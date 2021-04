Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 13 aprile

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 12.074 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 22.453 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 390 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 294.045. Il tasso di positività diminuisce del -1,9% e si attesta al 4,1%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 ad oggi è di 15.674.080.

Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 93 ricoveri in meno rispetto a ieri. Allo stesso modo sono 487 in meno le persone ricoverate in degenza ordinaria.

Israele acquista milioni di vaccini

Milioni di dosi acquistate per il 2022. È questo il progetto di Israele che si è assicurata il vaccino Moderna acquistando dosi sufficienti a coprire eventuali futuri richiami. Secondo quanto riportato dal “Jerusalem Post” infatti, il governo israeliano ha effettuato ordini per l’acquisto di milioni di dosi sia di Pfizer che di Moderna. Mentre il numero esatto delle dosi acquistate dalle due aziende non è del tutto chiaro, numerose fonti parlano di accordi di approvvigionamento per 10 milioni di dosi di vaccino Pfizer e 8 milioni di vaccino Moderna, entro la fine del 2022. La forte strategia del Paese per combattere il coronavirus continua.