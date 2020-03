Le misure per il Coronavirus si occupano di palestre, scuole, bar e ristoranti. Il Friuli resta fuori dal decreto. Ecco tutte le novità previste

Una corsa ai ripari, almeno per quanto riguarda questa settimana. Il Governo ha preparato un decreto per affrontare l’emergenza del Coronavirus. Tra le regioni interessate, vi sono misure di contenimento in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province di Pesaro-Urbino, Savona. Ma sono interessate anche Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. L’esecutivo ha stabilito autonomamente gli interventi e le applicazioni da adottare nelle aree toccate dal contagio del virus fino all’8 Marzo prossimo. Dunque, a conti fatti, si procederà di settimana in settimana.

Nelle zone rosse, i dettami parlano di scuole e imprese chiuse, così come anche di attività commerciali momentaneamente sospese. Nelle tre Regioni maggiormente colpite si è deciso di non far rientrare in classe gli studenti di ogni ordine e grado, ma lasciare maglie un po’ più larghe sugli altri fronti. Bar e ristoranti possono continuare a lavorare a patto che sia fatto servizio al tavolo. Palestre e centri benessere resteranno chiusi solamente nelle zone più “colpite“, ovvero la Lombardia e la provincia di Piacenza. Particolare spazio, però, resta relegato allo speciale caso del Friuli Venezia-Giulia.

Massimiliano Fedriga, governatore di regione, ha deciso autonomamente di chiudere le scuole fino alla prossima settimana. Lo stesso aveva fatto nei giorni scorsi il presidente delle Marche, salvo poi essere bloccato dal TAR. Al momento il Governo non si è espresso sul caso del Friuli. Ma quasi sicuramente lo farà nei prossimi giorni.

