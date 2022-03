Covid, dal 1 Aprile stop all’obbligo del super Green Pass

A partire dal prossimo 1 Aprile il Governo, per quanto riguarda l’emergenza Covid, ha deciso di togliere l’obbligo del Super Green Pass. La conferma arriva dopo l’incontro tra il Premier Mario Draghi e la cabina di regia. Un annuncio atteso e che diventa ora ufficiale. Come riporta “Rai News”, dal primo aprile non sarà più necessario essere in possesso del green pass per salire su tram, metro e bus locali ma resta l’obbligo di mostrarlo, fino al 30, per i trasporti a lunga percorrenza.

Fino al 30 Aprile resta l’obbligo della mascherina al chiuso. Capitolo stadi: dal primo aprile torna la capienza al 100%. Si potrà accedere semplicemente mostrando il Green Pass base. “Le decisioni del Governo sono sempre prese basandosi sui dati” ha dichiarato Silvio Brusaferro, portavoce del Cts e Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.