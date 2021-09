Covid-19, il bollettino di oggi 5 settembre 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 5 settembre contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Oggi, 5 settembre 2021, il bollettino registra 49 persone positive decedute e 5.315 nuovi casi accertati. I pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 572. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 259.756.

Le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato sono 17, secondo i dati della bozza del Monitoraggio settimanale. Erano 10 la scorsa settimana.

Intanto si discute ancora sul Green Pass. Mercoledì 1 settembre la commissione Affari sociali della Camera ha votato sull’eliminazione dell’articolo 3 del decreto legge che introduce l’obbligo del green pass. La mozione non è passata, non sono stati infatti raggiunti i voti necessari. Ma la posizione della Lega ha fatto tremare il Governo. Il Carroccio infatti si è detto favorevole alla soppressione del green pass obbligatorio sfidando la linea di Governo. La maggioranza incassa così un altro duro colpo. “La Lega oggi di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza”– ha sottolineato Enrico Letta. Ma per Draghi non sembrano esserci problemi: “il Governo va avanti” ha esordito il Presidente del Consiglio. Resta comunque aperta per Mario Draghi la strada del confronto tra tutte le forze politiche, ma per adesso il Governo sembra aver preso le sue decisioni.