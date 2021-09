Verstappen vince il GP d’Olanda e torna in testa al Mondiale

A Zandoovrt c’è un solo Re ed è Max Verstappen. Hamilton si deve accontentare della seconda posizione. Rimonta di Perez, quinto Leclerc. La storia del GP d’Olanda

Max Verstappen vince il GP d’Olanda: gara perfetta del pilota della Red Bull, che a casa sua non sbaglia nulla e torna in testa al Mondiale.

La cronaca del Gran Premio

Pronti-via e subito grande partenza di Fernando Alonso, che sfrutta il duello tra Giovinazzi e Sainz e si porta in settima posizione. Scongiurati gli ipotetici incidenti in curva 1, tanti ruota a ruota ma nessun contatto grave. La gara prosegue senza molte dinamiche con poche dinamiche e la rimonta di Perez. Al giro 21 Hamilton tenta l’undercat con il pit stop, ma la Red Bull reagisce subito e tiene Verstappen davanti.

Al 25esimo giro la Ferrari fa un finta di pit stop, la Alpha Tauri abbocca e procede con il cambio gomme di Gasly. Il francese rientra dietro Alonso, mentre Leclerc ha strada libera. La strategia della rossa viene meno dopo appena due giri, quando Gasly supera senza problemi Alonso. Intanto la Mercedes tiene Bottas in pista per utilizzarlo in duello con Verstappen e favorire una avvicinamento di Hamilton.

Nella sua terra Verstappen non ne ha per nessun e ci mette un istante per sverniciare Bottas, colpevole anche di un lungo. Si ferma anche Leclerc, che monta le bianche e prova ad andare su una sosta. La Mercedes ritenta l’undercat al 40esimo giro con Hamilton, commettendo però un grande errore: il britannico esce nel traffico e rende vano il pit stop con un giro d’anticipo rispetto alla Red Bull, che il giro successivo tiene senza problemi Verstappen in testa. Cambiano soltanto le mescole tra i due piloti in lotta: Verstappen con le dure ed Hamilton con le medie.

Hamilton ci prova, non molla, fino a consumare quasi integralmente le gomme. Negli ultimi giri soffre anche Sainz, sorpassato da Alonso prima delle ultime curve. Verstappen vince il GP d’Olanda e ritorna in testa al Mondiale.

1 VER 2 HAM 3 BOT 4 GAS 5 LEC 6 ALO 7 SAI 8 PER 9 OCO 10 NOR