Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 6 giugno contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid di oggi 6 giugno 2021:

2.275 contagiati

51 morti

5.321 guariti

-14 terapie intensive | -230 ricoveri

149.958 tamponi

Tasso di positività: 1,5% (+0,5%)

37.671.984 dosi di vaccino somministrate in totale

In virtù del generale miglioramento della situazione Covid, apartire da domani, lunedì 7 giugno, quattro sono le Regioni che si avviano verso la zona bianca: Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria. In zona bianca non ci sarà più il vincolo del coprifuoco, inoltre a bar e ristornati si potrà consumare sia all’aperto che al chiuso. Trovato un compromesso sul numero di persone che possono sedersi al tavolo: nessun limite all’esterno, massimo 6 all’interno. Restano però le misure anti-Covid ormai note a tutti quali l’obbligo del distanziamento sociale e quello di indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso. Le discoteche restano chiuse per l’attività del ballo.

“Fermi restando i criteri base della prevenzione“– si legge in una nota di Palazzo Chigi– “mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi, una volta che una Regione entri nella zona bianca, sarà superato il cosiddetto coprifuoco e si potranno anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo“