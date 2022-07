Covid, il bollettino di oggi 7 Luglio 2022

Diramato il bollettino quotidiano sull’emergenza Covid nel nostro paese. Dai dati registrati nelle ultime 24 ore, ci sono 107.240 nuovi casi di coronavirus a fronte di 378.250 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 107.786 su 380.035 test).

Come riporta TGCOM24, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 94 decessi (contro i 72 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 168.864. In terapia intensiva sono ricoverati 343 pazienti (+18) mentre i guariti sono 55.629. Tasso di positività al 28,4% (stabile rispetto al dato del giorno prima).