Covid, morto Stephen Wilhite: l’inventore delle Gif aveva 74 anni ￼

Malato di Covid Stephen Wilhite si è spento all’età di 74 anni. Un nome che forse non vi dirà nulla ma tutti gli saremo per sempre grati. Con il suo lavoro pionieristico nel mondo dell’informatica, Wilhite è stato il creatore del Graphics Interchange Format o più comunemente Gif. Tutti almeno una volta nella nostra vita ne abbiamo mandata o ricevuta una o addirittura ci siamo divertiti a crearle senza mai chiederci chi realmente ci fosse dietro questa invenzione.

Stephen Wilhite, l’intuizione geniale

Prima di diventare grafiche animate e spopolare sulle chat di milioni di persone in tutto il mondo, le Gif avevano tutt’altro scopo. Secondo l’idea del suo creatore, infatti, la gif sarebbe dovuta essere utilizzata come formato di immagine ad alta qualità e a colori. In un’epoca in cui la velocità delle reti era incomparabilmente più lenta rispetto a quella di oggi, l’idea ebbe subito un gran successo.

Fama che nonostante tutto non lo hanno mai cambiato. “Anche con tutti i suoi successi, è rimasto un uomo molto umile, gentile e buono“, le parole della moglie Kathaleen. Un uomo che in silenzio ha saputo rivoluzionare la vita di milioni di persone, rendendola più divertente è a portata di click.