Love Boat: la serie diventa un reality show

Una delle serie tv più popolari degli anni ’70 ispira la realizzazione di un reality show per coppie. Prendendo spunto dalle vicende d’amore dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo della Pacific Princess in ‘Love Boat’, il programma porta sulla stessa nave un gruppo di single alla ricerca dell’amore. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Love Boat: quali saranno le caratteristiche del reality?

Durante le puntate verrà testata la chimica e l’attrazione che c’è tra i singoli protagonisti e un capitano, che avrà il ruolo di matchmaking, monitorerà il tutto insieme al suo equipaggio.

I concorrenti, inoltre, trascorreranno un mese pieno a navigare nel Mediterraneo e alla fine solo una coppia vincerà e porterà a casa un premio in denaro. Love Boat, prodotta da Aaron Spelling, fu lanciata nel 1977 e andò in onda per nove stagioni su Abc. Il regista, nello specifico, è stato uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Ecco, di seguito, alcune delle sue produzioni per la televisione più famose:

Aaron Spelling: Televisione