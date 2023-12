Covid, variante Eris: cosa fare se si viene contagiati

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova minaccia per la sanità mondiale. Il Covid, nella variante Pirola (BA.2.86) così come la sua “famiglia”, è in “costante aumento” a livello globale. A segnalarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’ultima riunione del Gruppo consultivo tecnico sulla composizione del vaccino per il Coronavirus. Vi sono due varianti correlate, ovvero la Eris e l’HV.1, che attualmente comprendono quasi la metà dei casi di infezioni negli Stati Uniti ed è in aumento anche JN.1, discendente diretto di Pirola e ultimo tassello del quadro.

L’OMS, in una nota, ha voluto spiegare questo nuovo pericolo: “La quota di BA.2.86 e dei suoi lignaggi discendenti, compreso JN.1, è in costante aumento. Al 2 dicembre BA.2.86 e i suoi lignaggi discendenti, incluso JN.1, rappresentavano il 17% delle sequenze disponibili in Gisaid, oltre la metà delle quali erano JN.1. La variante di interesse BA.2.86, il cui primo campione è stato raccolto nel luglio 2023 presenta 36 sostituzioni di aminoacidi rispetto a XBB.1.5, anche in siti antigenici chiave nella proteina Spike.“

Il virologo Fabrizio Pregliasco, su Eris, ha dichiarato: “La crescita dei contagi da Covid continuerà per almeno tre settimane. Ai primi di gennaio avremo probabilmente il picco con 400-500 morti alla settimana. Ormai questo virus ci ha abituato al fatto che ogni 4-5 mesi muta e diventa sempre più contagioso schivando le difese immunitarie. Ora abbiamo due varianti della Omicron, la Eris, molto presente e la JN.1, che sta salendo parecchio. Abbiamo 300 morti da Covid la settimana. Il 2-3% in terapia intensiva e il 9% ricoverati in reparto di cui ben il 30% solo a causa del Covid con sintomi a livello polmonare. Questo virus schiva l’immunità ibrida che abbiamo più o meno tutti: dopo 6 mesi è facilissimo reinfettarsi.“