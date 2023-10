Crociera negli Emirati Arabi: Quali Sono le Città più Famose?

di Redazione ZON

Da diverso tempo, un numero crescente di persone e famiglie sceglie di trascorrere le proprie vacanze in crociera. Le ragioni di questa scelta sono varie, tra cui il fatto che oggi sono disponibili offerte crociere che, oltre a essere particolarmente interessanti dal punto di vista turistico, si distinguono per un’offerta di comfort e servizi di altissimo livello.

Su una nave da crociera, si ha a disposizione tutto ciò che si può desiderare in viaggio: intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, attività ricreative di ogni tipo, servizi benessere e cucina gourmet.

E ogni mattina, al risveglio, ci si trova in posti sempre nuovi ed affascinanti.

Crociera negli Emirati Arabi: Un’Esperienza Unica

Le crociere offrono la possibilità di visitare posti vicini e lontani, e di esplorare culture di ogni tipo, poiché coprono quasi tutte le destinazioni del mondo. Tra la moltitudine di offerte, vogliamo però concentrarci sulle crociere Emirati Arabi, una scelta davvero unica e particolarmente affascinante.

Un viaggio in questi luoghi trasporta il viaggiatore in un mondo di forti contrasti, dato dall’incredibile mix di città futuristiche e antiche moschee, alberghi mastodontici a 7 stelle e mercati tradizionali arabi.

Si tratta di un mondo con abitudini e tradizioni spesso molto diverse da quelle occidentali, e sicuramente vale la pena esplorarlo.

Emirati Arabi: Quali Sono le Città da Scoprire?

Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese del Medio Oriente in Asia occidentale, costituito da 7 emirati. Quelli più noti in Occidente sono Abu Dhabi e Dubai, due mete che non possono mancare in una crociera in questo Paese.

Abu Dhabi è la capitale, e sono davvero molte le attrazioni turistiche che i visitatori hanno la possibilità di ammirare.

Tra queste, vale la pena ricordare la Grande Moschea Sheikh Zayed, l’Emirates Palace (un palazzo di rappresentanza degli Emirati e uno degli hotel più incredibili del mondo, addirittura a 7 stelle), il Ferrari World Abu Dhabi, un parco a tema progettato nel 2005, La Corniche (un affascinante percorso pedonale lungomare), il National Aquarium Abu Dhabi, il Qasr Al Watan (il palazzo presidenziale), il Louvre Abu Dhabi, la fortezza Qasr al Hosn, l’Observation Deck at 300 (il punto panoramico più alto della città) e molto altro ancora.

Numerose sono anche le attrazioni turistiche di Dubai, tra cui il grattacielo Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, il Souk Madinat Jumeirah, un incredibile ed enorme mercato tradizionale arabo, il Burj al-Arab (la Torre degli Arabi), una delle icone della città e uno degli alberghi più lussuosi del mondo, Palm Jumeirah, un complesso di isole artificiali a forma di palma, e così via.

Nel corso di una crociera negli Emirati Arabi, si ha anche la possibilità di visitare Doha e Muscat. La prima è la capitale del Qatar, dove è possibile ammirare la Corniche di Doha, una passeggiata di circa 7 km lungo la baia della città, il mercato tradizionale Souq Waqif, il Katara Cultural Village, un iconico centro culturale e di intrattenimento, il Villaggio Mall, un enorme centro commerciale, e così via.

La seconda è la capitale dell’Oman, che tra le sue molte attrazioni include la Grande Moschea Sultan Qaboos, la Royal Opera House Muscat, il Souq Mutrah, la Corniche di Muscat, Qurum Beach e molto altro.