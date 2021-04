Il Crotone è sempre più vicino alla retrocessione in Serie B, mentre alla Sampdoria basta un punto per essere matematicamente salvo

La 32° giornata di Serie A ci regala una carta un match che non dovrebbe stupirci più di tanto. Il Crotone, ultimo in classifica, naviga a ben 15 punti dal primo posto utile per il mantenimento della categoria, 15 come i punti che ha ottenuto in tutto il campionato finora. La Samp di Ranieri invece si può considerare già salva, ma troppo distante dai posti importanti per un piazzamento europeo. Tutto questi particolari rendono un match poco interessante e di poca utilità ai fini del campionato.



Il fischio è fissato alle 20:45 e sarà trasmessa tramite DAZN.

Potrebbe interessarti:

Le probabili formazioni

QUI CROTONE– Mister Cosmi punta in porta sempre su capitan Cordaz, schierando davanti a lui in difesa Djidji, Golemic e Luperto. A centrocampo Petriccione e Molina saranno occupati a svolgere il lavoro sporco, con Pereira e Reca a tutta fascia. Lì davanti spazio a Messias, messo dietro le due punte Ounas e Simy, con tutta la libertà di creare e mettere panico nella trequarti avversaria.

QUI SAMPDORIA- Squadra consolidata da Ranieri, che non può contare su Yoshida, per somma di ammonizioni, e Torregrossa per infortunio. Confermato Audero tra i pali, con in difesa Ferrari, Tonelli, Colley e Augello. Centrocampo a 4 classico che vede Thorsby e Adrien Silva in regia, mentre Candreva e Jankto attaccheranno le fasce. Immancabile la presenza di Quagliarella in attacco, affiancato questa volta da Keita.

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Messias; Ounas, Simy. – All. Cosmi

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella. – All. Ranieri